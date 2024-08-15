Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'deki Konuşması

Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşması 46 dakika süren Abbas, Türk halkına ve hükümetine teşekkür etti.

Coşkulu Bir Karşılama

Konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekilleri, Abbas'a destek için ayakta alkışlarla karşılık verdi. Bu, iki ülke arasındaki dostluğun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Öne Çıkan Noktalar

Abbas, Filistin'in uluslararası platformlardaki haklarına vurgu yaparak, destek çağrısında bulundu. Bu önemli görüşme, Türk siyasi sahnesinde olumlu bir etki yarattı.