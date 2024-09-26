Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Hükümetini Soykırım İle Suçladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Kritik Açıklamalar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail hükümetinin Lübnan halkına karşı soykırım işlediğini öne sürdü.

Gazze'nin Durumu ve Uluslararası Tepki

Konuşmasının başında Gazze'de yaşanan yıkım ve can kayıplarına dikkat çekerek, "Gazze'nin yüzde 75'i tanınmaz hale geldi, binlerce insan hayatını kaybetti. Bu durumu durdurun; çocukları, kadınları koruyun," dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Mescid-i Aksa Üzerine Yorumlar

Abbas, Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını eleştirerek, Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait olduğunu vurguladı. "Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz," dedi.

Lübnan Halkına Yapılan Saldırı

Abbas, İsrail'in Lübnan halkına saldırılarının devam ettiğini ve bunun bir soykırım olduğunu ifade ederek, "İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki savaşları durdurması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Uluslararası Destek ve Teşekkürler

Filistin'e destek için dünya genelinde gösteri düzenleyen tüm aktivistlere teşekkür eden Abbas, "Hayatlarını tehlikeye atarak Filistin'e gelen aktivistleri takdir ediyoruz," dedi. Ayrıca, Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi rahmetle anarak, "Filistin halkı onun mücadelesini asla unutmayacak," ifadelerini kullandı.

Savaşın Ardından Beklentiler

Filistin yönetiminin Gazze sonrası taleplerini sıralayan Abbas, uluslararası toplumdan destek istedi. "Gazze'deki halkın evlerine dönmesi ve insani yardımların düzenli bir şekilde ulaşabilmesi için BM'den karar çıkmasını bekliyoruz," diyerek dünya kamuoyuna hitap etti.