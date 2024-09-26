DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,24 -0,58%
ALTIN
2.932,85 -0,54%
BITCOIN
2.226.971,77 -2,82%

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Hükümetini Soykırım İle Suçladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'de yaptığı konuşmada İsrail'in Lübnan halkına karşı soykırım yaptığını iddia etti ve Filistin'e uluslararası destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:39
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Hükümetini Soykırım İle Suçladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Kritik Açıklamalar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail hükümetinin Lübnan halkına karşı soykırım işlediğini öne sürdü.

Gazze'nin Durumu ve Uluslararası Tepki

Konuşmasının başında Gazze'de yaşanan yıkım ve can kayıplarına dikkat çekerek, "Gazze'nin yüzde 75'i tanınmaz hale geldi, binlerce insan hayatını kaybetti. Bu durumu durdurun; çocukları, kadınları koruyun," dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Mescid-i Aksa Üzerine Yorumlar

Abbas, Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını eleştirerek, Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait olduğunu vurguladı. "Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz," dedi.

Lübnan Halkına Yapılan Saldırı

Abbas, İsrail'in Lübnan halkına saldırılarının devam ettiğini ve bunun bir soykırım olduğunu ifade ederek, "İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki savaşları durdurması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Uluslararası Destek ve Teşekkürler

Filistin'e destek için dünya genelinde gösteri düzenleyen tüm aktivistlere teşekkür eden Abbas, "Hayatlarını tehlikeye atarak Filistin'e gelen aktivistleri takdir ediyoruz," dedi. Ayrıca, Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi rahmetle anarak, "Filistin halkı onun mücadelesini asla unutmayacak," ifadelerini kullandı.

Savaşın Ardından Beklentiler

Filistin yönetiminin Gazze sonrası taleplerini sıralayan Abbas, uluslararası toplumdan destek istedi. "Gazze'deki halkın evlerine dönmesi ve insani yardımların düzenli bir şekilde ulaşabilmesi için BM'den karar çıkmasını bekliyoruz," diyerek dünya kamuoyuna hitap etti.

İLGİLİ HABERLER

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Kaçak Altın Operasyonu: 6 Kilogram Külçe Ele Geçirildi
2
Libya'da Merkez Bankası Yönetimi İçin Önemli Anlaşma
3
Filistinli Gazeteciler Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Ödülü'ne Aday Gösterildi
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Üzerine Sert Açıklamalar
5
Milli Savunma Bakanı Hakkari'de Gençlerle Buluştu
6
Mardin'de Bisiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
7
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek