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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BMGK'ya Ateşkes Çağrısı

Mahmud Abbas, BMGK'nın Gazze'deki ateşkes kararının uygulanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 20:49
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BMGK'ya Ateşkes Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Önemli Açıklamalar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes uygulanmasını öngören 2735 sayılı kararının uygulanma zamanının geldiğini belirtti.

Ateşkes İçin Acil Uygulama Çağrısı

Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Dünya Kent Forumunda yaptığı konuşmada, "Gazze ve Batı Şeria'daki halkımızın maruz kaldığı soykırımın üzerinden bir yıl geçmesinin ardından BM Güvenlik Konseyinin ateşkese ilişkin 2735 sayılı kararının derhal hayata geçirilmesinin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Veto Kullanımı ve Uluslararası Sorunlar

Abbas, ABD'nin 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana BMGK'de Gazze'de ateşkes önerilerine 3 kez veto hakkını kullandığını vurguladı. Ayrıca 2334 sayılı BMGK kararının da uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

İsrail'in Suçları ve Uluslararası Topluma Mesaj

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım, etnik temizlik ve doğal kaynak gasbı gibi suçlara da değinen Abbas, bu eylemlerin Batı Şeria'nın %60'ından fazlasında ve Doğu Kudüs'ünde sürdürülebilir kentsel kalkınma çabalarını engellediğini ifade etti. Bununla birlikte Gazze'de evler, tesisler, hastaneler ve okulların %80'inden fazlasının yıkıldığını ve ölü ile yaralı sayısının 150 bini aştığını belirtti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Uluslararası topluma seslenen Abbas, işgalci İsrail'in durdurulması ve uluslararası hukukun ihlali konusunda hesap vermesi gerektiğini dile getirdi. "İşgalci İsrail, 1949 yılında BM üyeliğini kabul etme yükümlülüklerini yerine getirmediği için sorumlu tutulmalıdır" dedi.

Filistin'in BM Tam Üyeliği

Abbas, "Filistin'in BM'ye tam üyeliği, bölgede adalet ve istikrarın sağlanması için temel bir haktır" sözüyle konuşmasını sonlandırdı.

Hatırlanacağı üzere, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ve Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklif 10 Haziran'da BMGK'de kabul edilmişti.

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