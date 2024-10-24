Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze Açıklamaları

Mahmud Abbas: Gazze'deki Durum Korkunç

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nden Filistinlileri boşaltma niyetinde olduğunu duyurdu. 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen İsrail saldırılarının halkı zor durumda bıraktığını ifade eden Abbas, bu durumu "topraklarından etme planı" olarak nitelendirdi.

Birleşik Milletler ve BRICS Ülkelerine Çağrı

Abbas, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, uluslararası topluma, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması çağrısında bulundu. "Gazze’ye insani yardımın girişine izin verilmesi ve İsrail’in Gazze’den çekilmesi gerekiyor. Filistin halkı için adaletin sağlanması, bu tarihi aşamada en önemli imtihandır," dedi.

Uluslararası Adalet Divanı ve Çözüm Önerileri

UAD'nın 19 Temmuz'daki kararına atıfta bulunan Abbas, İsrail'in işgali sona erdirmesi gerektiğini vurguladı. Abbas, ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek, iki devletli çözümün uluslararası hukuka dayalı tek çözüm olduğunu belirtti.

Gazze'deki Soygun Suçları ve Yerinden Edilme

Gazze'nin kuzeyinde atılan adımların ise daha önce duyurulan bir planın parçası olduğunu söyleyen Abbas, Gazze'nin, Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve orada yaşayan Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı çıktığını belirtti. Ayrıca, Gazze bölgesindeki insani yardımın artırılmasının ve bu bölgeden çekilmenin önemini vurguladı.

Saldırılar ve Kayıplar

İsrail saldırıları sonucunda, yaklaşık 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın da dahil olmak üzere 42 bin 847 Filistinli yaşamını yitirdi. Geçmişte benzeri görülmemiş bir felakete işaret eden Abbas, halkın hala sığınacak yerler bulamadığını ve bu durumun derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.