DOLAR
34,24 0,05%
EURO
37,09 -0,23%
ALTIN
3.005,05 -0,46%
BITCOIN
2.314.375,69 -1,36%

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze Açıklamaları

Mahmud Abbas, Gazze'deki saldırılar ve uluslararası yardımlar hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:01
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze Açıklamaları

Mahmud Abbas: Gazze'deki Durum Korkunç

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nden Filistinlileri boşaltma niyetinde olduğunu duyurdu. 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen İsrail saldırılarının halkı zor durumda bıraktığını ifade eden Abbas, bu durumu "topraklarından etme planı" olarak nitelendirdi.

Birleşik Milletler ve BRICS Ülkelerine Çağrı

Abbas, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, uluslararası topluma, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması çağrısında bulundu. "Gazze’ye insani yardımın girişine izin verilmesi ve İsrail’in Gazze’den çekilmesi gerekiyor. Filistin halkı için adaletin sağlanması, bu tarihi aşamada en önemli imtihandır," dedi.

Uluslararası Adalet Divanı ve Çözüm Önerileri

UAD'nın 19 Temmuz'daki kararına atıfta bulunan Abbas, İsrail'in işgali sona erdirmesi gerektiğini vurguladı. Abbas, ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek, iki devletli çözümün uluslararası hukuka dayalı tek çözüm olduğunu belirtti.

Gazze'deki Soygun Suçları ve Yerinden Edilme

Gazze'nin kuzeyinde atılan adımların ise daha önce duyurulan bir planın parçası olduğunu söyleyen Abbas, Gazze'nin, Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve orada yaşayan Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı çıktığını belirtti. Ayrıca, Gazze bölgesindeki insani yardımın artırılmasının ve bu bölgeden çekilmenin önemini vurguladı.

Saldırılar ve Kayıplar

İsrail saldırıları sonucunda, yaklaşık 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın da dahil olmak üzere 42 bin 847 Filistinli yaşamını yitirdi. Geçmişte benzeri görülmemiş bir felakete işaret eden Abbas, halkın hala sığınacak yerler bulamadığını ve bu durumun derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ Çalışanları İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
3
AB, Kuzey Makedonya ile Üyelik Sürecini Hızlandırmak İstiyor
4
Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığa 19,5 Yıl Hapis Cezası
5
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze Açıklamaları
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Güvenlik Toplantısına Başkanlık Edecek
7
Kayseri'de 800 Yataklı Hastane Projesi Hayata Geçiyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek