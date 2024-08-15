Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze Açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze'ye Ziyaret Kararı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaptığı açıklamada, mevcut durumun umutsuz olduğunu belirtti ve "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı" şeklinde konuştu.

Abbas, tüm Filistin yönetimi üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitmeye karar verdiklerini vurgulayarak, "Bunu yaparız" dedi.

Bu karar, bölgedeki gerginliklerin artması ve çözüm arayışlarının tıkanması sebebiyle alındı. Abbas'ın bu ziyareti, Filistin yönetiminin Gazze'ye olan desteğini pekiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.