Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos 2023 tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin detaylarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.

Görüşmeler ve Meclis Konuşması

Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Abbas'ın 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme yapacağını belirtti. Ertesi gün, 15 Ağustos Perşembe ise Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap edecek.

Ziyaretin Önemi

Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Filistin ve Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik bağların nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.