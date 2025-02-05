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Filistin Direniş Grupları, Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki Gösterdi

Hamas, Filistin İslami Cihad Hareketi ve FHKC, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını reddetti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:29
Filistin Direniş Grupları, Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki Gösterdi

Filistinli Direniş Gruplarından Trump'ın Planına Tepkiler

Hamas, Filistin İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını kararlılıkla reddettiklerini duyurdu. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkı dünyadaki hiçbir ülkenin topraklarını işgal etmesine veya kendilerine vesayet koymasına izin vermeyecektir." ifadesine yer verildi.

Trump'ın Açıklamaları Kınandı

ABD Başkanı Trump’ın Gazze Şeridi halkı ile ilgili yaptığı açıklamalar, direniş grupları tarafından şiddetle kınandı. Açıklamada, bu tür söylemlerin Filistin halkına ve davasına doğrudan düşmanlık içerdiği vurgulandı. Ayrıca, Trump’a bu “sorumsuz” açıklamalarından geri dönmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Trump’ın açıklamalarının Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerinin güvenliğine tehdit oluşturduğu konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, "Trump'ın Uluslararası Mahkeme'den kaçan Binyamin Netanyahu'yu kabul ederken yaptığı açıklamalar, hak etmeyenlere sahip olmadıklarına sahip olma vaadinde bulunmak anlamına gelmektedir," denildi.

Direnişin Önemi Vurgulandı

Filistin halkının her zamankinden daha fazla hakları ve davasına bağlı olduğunun altı çizilirken, Arap ve İslam dünyasına ABD’nin “bu komplo projesine” karşı durma çağrısı yapıldı. FHKC ise Trump’ın açıklamalarını bir savaş ilanı olarak değerlendirdi ve bunun Gazze'deki direnişi daha da güçlendireceğine vurgu yaptı.

Trump'ın Gazze Projesi

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı ve orada gerekli mühimmat temizliğinden sorumlu olacağını söyledi. Gazze'nin artık tamamen yıkık bir alan olduğunu ifade eden Trump, Filistinlilerin komşu ülkelere yerleşmelerinin daha iyi olacağını öne sürdü. "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombalarının ve diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacağız," şeklinde açıklama yaptı.

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