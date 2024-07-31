Filistin Direnişi Güçleniyor: Bergusi'den Suikast Açıklamaları

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı değerlendirerek, "Her suikast, direnişi güçlendiriyor" ifadesini kullandı.

Heniyye'yi Kaybetmenin Ağrısı

Bergusi, Heniyye'nin bir arkadaş olarak kendisi için önemli olduğunu belirtti. "Hepimiz için çok üzücü bir gün; bir mücadeleciyi, komutanı kaybettik. Bu telafisi asla mümkün olmayacak bir kayıp" dedi.

İsrail'in Korkakça Suçları

Bergusi, İsrail'in bu suikastla tüm bölgeyi kapsamlı bir çatışmaya sürüklemeye çalıştığını ifade etti. Suikastın, Filistin direnişine etki etmeyeceğini vurguladı: "Bu suç, Filistin direnişini kırmadığı gibi Hamas'ı da sekteye uğratmayacaktır".

Heniyye'nin Önemi ve Etkisi

Bergusi, bu saldırının her Filistinliye "hayatta kalma ve hürriyet için başka bir yol olmadığını" gösterdiğini aktardı. Heniyye'nin yaşamı boyunca bağlarını koparmadığını ve insanlardan uzaklaşmadığını vurguladı.

Suikastın Detayları

Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde saldırı yapıldığını bildirdi. Hem İran hem de Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili sessiz kaldı.

Heniyye'nin Liderlik Süreci

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.