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Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki'den ALBA-TCP Zirvesi'nde Teşekkür Mesajı

El-Maliki, ALBA-TCP Zirvesi katılımcılarına Filistin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti ve uluslararası toplumun yetersizliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 07:25
Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki'den ALBA-TCP Zirvesi'nde Teşekkür Mesajı

Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki'den Teşekkür

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan ve Filistin'e destek veren ALBA-TCP Zirvesi katılımcılarına teşekkür etti.

ALBA-TCP Zirvesi'nin Önemi

El-Maliki, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Anlaşması (ALBA-TCP) 24. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu ittifakın emperyalizme karşı duruşunun ve kolektif çabanın önemine dikkat çekti.

“Bu ittifak, emperyalizme meydan okuma kararlılığının ve kolektif çabanın gücünün canlı bir kanıtıdır. Aynı zamanda, daha eşitlikçi ve adil bir dünya düzenini teşvik etmektedir,” diyen El-Maliki, Filistin halkının evrensel haklarını savunmak için verdiği mücadeleyi de hatırlattı.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Toplum

El-Maliki, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekerek, “Sivillere yönelik kasıtlı saldırılar, insani yardımların engellenmesi ve ayrım gözetmeden güç kullanımı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’ne göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girmektedir,” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi başta olmak üzere Batı Şeria'da yaşanan ablukanın altını çizen El-Maliki, uluslararası toplumun İsrail'in ihlallerine karşı tepkisini yetersiz bulduğunu vurguladı.

Filistin Davasına Destek veren Ülkeler

El-Maliki, ALBA ülkelerine teşekkür ederken, “ALBA ülkeleri sadece kınama yapmakla kalmamış, dayanışmalarını somut eylemlerle göstermiştir. Venezuela, Bolivya, Nikaragua ve Küba gibi ülkeler, İsrail ile diplomatik ilişki kurmayı reddederek cesur bir adım atmışlardır,” değerlendirmesinde bulundu.

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Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki'den ALBA-TCP Zirvesi'nde Teşekkür Mesajı

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