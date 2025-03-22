Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Hastane Yıkımı Savaş Suçu

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni yok etmesinin, uluslararası hukuk açısından savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu açıkladı.

İsrail'in Sağlık Tesislerine Yönelik Saldırıları

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef almasının, Filistinlilerin yok edilmesi ve zorla göç ettirilmesi politikaları ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin havaya uçurulmasının kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği ve hareketsizliğinin, soykırımın devam etmesine zemin hazırladığı vurgulandı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve Filistinlilerin haklarının korunması için etkin bir uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

İsrail Ordusunun İddiaları

İsrail ordusu, 21 Mart'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneyi "Hamas'ın askeri amaçla kullandığı" gerekçesiyle patlayıcı döşeyerek havaya uçurdu. Ancak 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de yapılan kara işgali sırasında hastanenin askeri amaçlarla kullanıldığı yönünde bilgiler ortaya çıkmıştı.

Hastanenin Özellikleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından 2011-2017 yıllarında inşa edilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekare kapalı alan üzerinde, 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşmaktaydı. Hastanenin içine ve çevresine İsrail ordusuna ait askeri araçlar konuşlandırılmıştı. İsrail askerlerinin hastane içindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.