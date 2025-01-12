Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Eleştiri

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki politikalarını 'zaman kazanma oyunu' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:23
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Eleştiri

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını eleştirerek, "16 aydır devam eden politikalarını tamamlamak için zaman kazanma oyununa devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, uluslararası toplumu ve onun kararlarını küçümseyerek soykırım, tehcir ve ilhak savaşını tamamlamak ve Batı Şeria'daki mevcut siyasi, hukuki ve tarihi gerçekliği değiştirmek için zaman kazanma oyununa devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını derhal, ön koşulsuz ve mutlak bir öncelik olarak durdurmaya zorlamak için hukuki ve ahlaki cesaret gösterme çağrısında bulunuldu.

Müzakereler Devam Ediyor

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda, Hamas ve İsrail arasında dolaylı müzakereler sürüyor. Bu müzakerelerin, esir takası ve saldırıların durdurulması ile ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mossad Direktörü David Barnea ve Şin-Bet Direktörü Ronen Bar liderliğindeki heyetin müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği belirtildi. Bu gelişmeden önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atanan Steve Witkoff ile bir araya gelmişti.

Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayanarak, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının %90 oranında tamamlandığını öne sürdü. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, müzakereler sürerken Gazze'de ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olunduğunu duyurdu.

Netanyahu Eleştiriliyor

Binyamin Netanyahu, hem İsrail içinde hem de uluslararası alanda, Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Muhalefet ve esir aileleri, Netanyahu'yu, Hamas'la savaşın durdurulmasına yönelik imkansız koşullar koyarak esirleri göz ardı etmekle eleştiriyor.

İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli tutulurken, Hamas'ın elinde 99 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor. Hamas, ellerindeki esirlerin, İsrail'in rastgele saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiğini belirtiliyor.

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