Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Hamas'tan İsrail'in Yerleşim Planlarına Sert Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Hamas, İsrail'in Yerleşim Planlarını Eleştirdi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Yahudileştirme ve Filistin topraklarını izole etme amacı güden İsrail'in yeni yerleşim projeleri hakkında uyarıda bulundu.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs kentini ve çevresini Yahudileştirmeyi ve Filistin bağlamından izole etmeyi amaçlayan yerleşim projelerinin son derece tehlikeli olduğunu" belirtti. Ayrıca, İsrail'in uluslararası tepkilere rağmen devam eden yasadışı planlarının, Filistin topraklarını parçalama süreçlerini hızlandırdığı vurgulandı.

İsrail Hükümetinin Planları ve Uluslararası Sessizlik

Açıklamada, "İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'yı kapatma ve vilayetler arasındaki iletişimi engelleme kararının, bir sömürge planı olduğuna" dikkat çekildi. Batı Şeria bölgelerinin kapatılması ve buradaki yerleşimlerin genişletilmesinin uluslararası sessizliğin devam etmesi sonucunda yapıldığına işaret edildi.

Uluslararası alanda Filistin meselesine ilişkin meşru kararların uygulanmaması, Filistin halkının yaşadığı felaketleri derinleştirdiği, bölgenin ve dünyanın güvenliği için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, tüm uluslararası camiaya çağrıda bulunarak, işgali sona erdirmek için gerekli adımların atılmasını ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için İsrail'in mevcut tehditlerine son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas'tan Cevap: Direniş Sürüyor

Hamas, İsrail'in Kudüs'te on binden fazla yerleşim birimi inşa etme planlarının, Filistin halkına yönelik kapsamlı saldırıların bir parçası olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Filistin topraklarında İsrail yenilgiye uğratılıncaya ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar direniş mücadelesi durmayacaktır" denildi.

Ayrıntılı Proje Planları ve ABD'nin Rolü

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından, işgal altındaki topraklarda yeni yasa dışı yerleşim projelerini ele almaya başladı. Haaretz gazetesine göre, Kudüs'teki Yerel Planlama ve İnşaat Komitesi, Doğu Kudüs'te çeşitli inşaat planları üzerinde çalıştı. Bu plansız uygulamalardan en büyüğünün, yaklaşık 10 bin Filistinlinin yaşadığı Kefr Akab beldesinin bitişiğindeki Kudüs Havalimanı arazisinde 9 bin konut inşa edilmesi yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde, daha önce Filistinlilere ait bir arazi üzerine ultra ortodoks Yahudiler için 8 katlı bir dini okul (Yeşiva) inşasına dair projelerin de onaylandığı belirtildi.