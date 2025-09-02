Filistin Dışişleri: Belçika'nın Filistin Devleti'ni Tanıma Niyeti Memnuniyet Verici

Bakanlıktan Açıklama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma niyetini memnuniyetle karşıladı ve diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya çağırdı.

Bakanlık, bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarında Belçika'nın tanıma niyetini açıklamasını olumlu bulduğunu bildirdi ve dünyanın geri kalanına da aynı yönde adım atma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevost'un ülkesinin BM oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

İki Devletli Çözüm ve Çağrı

Açıklamada, bu adımın "uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla uyumlu, iki devletli çözümü (Filistin ve İsrail) koruyan ve barışın sağlanmasını destekleyen bir girişim" olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere de "tanıma kararlarını hızla açıklama, soykırım, yerinden etme, aç bırakma ve ilhak suçlarını durdurmak için pratik adımlar atma, çatışmayı çözerek İsrail'in Filistin'deki işgalini sona erdirmek için gerçek bir siyasi yol açma" çağrısında bulundu.

Belçika'nın Kararı

Belçika, Filistin Devleti'ni tanıma kararı almıştı. Belçika federal hükümeti, İsrail'e yaptırımlar ve Filistin Devleti'ni tanıma konusunda düzenlediği olağanüstü kabine toplantısı sonucunda karara vardığını duyurmuştu.