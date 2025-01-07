Filistin Dışişleri'nden İsrailli Yetkililere Şiddetli Tepki

Filistin Dışişleri'nden Kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın şehirlerine yönelik tahrip edici çağrılarına ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı güçlü bir kınama yayınladı.

Kışkırtıcı Açıklamalara Yanıt

Açıklamada, bazı İsrailli yetkililerin Filistinlilere karşı daha fazla eziyet ve toplu cezalandırma çağrılarının yanı sıra Batı Şeria'nın Gaza'daki gibi harabeye çevrilmesi yönündeki istekleri eleştirildi.

Filistin topraklarına yönelik saldırılar, mülklerin, evlerin ve araçların ateşe verilmesi gibi eylemler, İsrail ordusu korumasında gerçekleştirildiği için cezasız kalmakla kınandı. Bu olaylar, kışkırtıcı açıklamalar ve toplumsal huzursuzluğun artmasına neden olduğu belirtildi.

Çözüm İçin Siyasi Adımlar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, istikrar ve barışın sağlanması için tek yolun siyasi çözüm olduğu vurgulandı. Ayrıca, İsrail’in Batı Şeria’daki toprak gasplarının durdurulması için uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail Aşırı Sağcılarının Kışkırtmaları

İsrail'in aşırı sağcı maliye bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Finduk beldesinde yaşanan silahlı saldırının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, Batı Şeria'nın bazı bölgelerini, Gazze’deki Cibaliya bölgesine benzer bir durumda görmek istediğini ifade etti. Smotrich'in açıklamaları, bölgede gerilimi artıran unsurlar arasında yer aldı.

Artan Gerginlik

Dün sabah Batı Şeria'da 3 İsraillinin öldüğü bir saldırının ardından, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sosyal medyada Filistinlilere yönelik intikam çağrıları yapıldı.Bu durum, bölgede gerginliğin daha da tırmanmasına neden oldu ve Filistinlisi öğrencilere yönelik saldırılarla sonuçlandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli bulunmakta ve bu durum uluslararası hukuk açısından yasa dışı olarak değerlendiriliyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, 837 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 167'si çocuk.