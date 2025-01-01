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Filistin'e Destek için Galata Köprüsü'nde Eylem Başladı

Galata Köprüsü'nde, Filistin'deki katliamın durması için düzenlenen eyleme katılım başladı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın öncülüğünde destek yoğun.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 08:15
Filistin'e Destek için Galata Köprüsü'nde Eylem Başladı

Filistin'e Destek İçin Galata Köprüsü'nde Eylem Düzenleniyor

Türkiye genelinde, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme katılımlar başladı. Milli İrade Platformu tarafından organize edilen etkinliğe, yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla destek veriliyor.

Sloganlar ve Camilerdeki Dualar

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, 'Dünyayı uyandırıyoruz', 'Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' ve 'Bir güneş doğuyor' sloganlarıyla dikkat çekiyor. Katılımcılar, sabah namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde kıldı.

Yoğun İlgi ve Yürüyüş Hazırlığı

Namaz sonrası, camilerin önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne doğru yola çıktı. Ayasofya-i Kebir Camii'nde yoğunluk yaşanması üzerine, görevliler vatandaşları Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi.

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