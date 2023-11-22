'Filistin'e destek' yaptırımı! 'Çığlık 7' filminden kovuldular

Oscar'lı Oyuncu Filistin'e Destek Verdi, Film Şirketi Antisemitizmle Suçladı. Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek verdiği Instagram mesajları nedeniyle, yer aldığı korku filmi 'Çığlık 7' kadrosundan çıkarıldı. Barrera'nın Filistin'e yönelik duyarlılığı, antisemitizmle suçlanarak, yapım şirketi Spyglass tarafından işine son verildi.

SPYGLASS'UN AÇIKLAMASI: "ANTİSEMİTİZME SIFIR TOLERANS"

Yapım şirketi, Barrera'nın Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşımları antisemitist olarak değerlendirerek, "Duruşumuz net bir şekilde açıktır: Antisemitizme veya soykırıma, etnik temizliğe, Holokost'un çarpıtılmasına veya açıkça nefret söylemi çizgisini aşan herhangi bir şeye, yanlış atıflar da dahil olmak üzere her türlü nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız vardır" dedi.





CHRİSTOPHER LANDON: "BENİM KARARIM DEĞİL"

Film'in yönetmeni Christopher Landon, sosyal medyada gelen tepkilere yanıt vererek, "Her şey berbat. Bağırmayı kesin. Bu benim aldığım bir karar değildi" ifadelerini kullandı. Barrera'nın kadrodan çıkarılma kararında kendi rolünün olmadığını belirtti.

SUSAN SARANDON'IN HOLLYWOOD BOYKOTU

Melissa Barrera, Filistin'e destek verdiği için Hollywood boykotuna maruz kalan tek isim değil. Oscar'lı oyuncu Susan Sarandon da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdiği için menajerlik şirketi tarafından ayrıldı.



