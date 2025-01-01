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Filistin'e Destek Yürüyüşü: Galata Köprüsü'nde Yüz Binler Buluştu

Filistin'e destek amaçlı gerçekleşen yürüyüşte yüz binler, Galata Köprüsü'nde toplandı ve insanlık için adalet istedi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:30
Filistin'e Destek Yürüyüşü: Galata Köprüsü'nde Yüz Binler Buluştu

Filistin'e Destek Yürüyüşü: Galata Köprüsü'nde Yüz Binler Buluştu

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul'un sembolik yeri Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşte, "Oyun oynarken yorulması gereken çocuklar savaştan yoruldu. Annelerin gözünde yaş, babaların dizinde derman kalmadı. Gazze'nin her metrekaresi şehit kanlarıyla sulandı, üzerine kan dökülmüş bu dava bizlere kaldı." diyerek katliamların durdurulması çağrısında bulundu.

Milli İrade Platformu tarafından gerçekleştirilen eylemde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" gibi sloganlar öne çıktı. Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun katıldığı yürüyüşte, Beşinci, tüm Filistin halkını selamlayarak, hürriyet mücadelesinin zafere ulaşacağına inandığını belirtti.

Beşinci, konuşmasında dikkat çekici mesajlar vererek, "Mazlumun, mağdurun sesi burada mı? O halde herkes duysun, herkes bilsin. Bayrakla dertleşen, toprakla birleşen birileri var. Bütün dünya şahit olsun ki başkaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin’de yaşanan acılara dikkat çeken Beşinci, "Her yaştan ve her milletten Müslümanların Aksa'yı doldurup taşıracağı günler gelene kadar mücadelemiz devam edecek." sözleriyle destek topladı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Ceylan'dan Çarpıcı Açıklamalar

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise, zalimlerin karşısında durarak meydanı dolduranlara teşekkür etti. Ceylan, "Ant olsun ki diriliş şafağı doğmuştur. Müjdeler olsun Ayasofya'mız açılmıştır, sıra Filistin'e, Gazze'ye, Kudüs'e gelmiştir." diyerek direniş çağrısı yaptı.

Ceylan, topluluğa, "Ey zalimler, artık korkun. Zulümle payidar olunmaz. Ey Gazzeli ve Filistinli kardeşlerim, direniş ruhlular, boykot edin, dua edin, mücadele edin, hakkı haykırın. Şafak yakındır, zafer inananlarındır." sözleriyle destek ve cesaret verdi.

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