Filistin, Endonezya Devlet Başkanı'na Ödül Verdi

Filistin, Endonezya Başbakanı'na Devlet Nişanı Verdi
Filistin Devleti, Filistin davasına olan katkıları nedeniyle Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya bir "devlet nişanı" takdim etti.
Ödül Töreni Detayları
Antara News'in aktardığına göre, Cakarta'da bulunan Merdeka Sarayı'nda gerçekleşen törende, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki nişanı Widodo'ya sundu.
İlişkilerin Güçlenmesi
Maliki, ödülün, Endonezya ve Filistin arasındaki ilişkilerin güçlenmesine olan saygının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de nişanın, Widodo'nun Filistin’in bağımsızlığı için gösterdiği devam eden desteği ve Endonezya'nın Gazze'deki ateşkes sağlama çabalarını temsil ettiğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler ile İlişkiler
Marsudi, "Endonezya, Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması için Birleşmiş Milletler üye devletleriyle temaslarını sürdürecektir," şeklinde konuştu.