Filistin, Endonezya Devlet Başkanı'na Ödül Verdi

Filistin, Endonezya Başbakanı'na Devlet Nişanı Verdi

Filistin Devleti, Filistin davasına olan katkıları nedeniyle Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya bir "devlet nişanı" takdim etti.

Ödül Töreni Detayları

Antara News'in aktardığına göre, Cakarta'da bulunan Merdeka Sarayı'nda gerçekleşen törende, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki nişanı Widodo'ya sundu.

İlişkilerin Güçlenmesi

Maliki, ödülün, Endonezya ve Filistin arasındaki ilişkilerin güçlenmesine olan saygının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de nişanın, Widodo'nun Filistin’in bağımsızlığı için gösterdiği devam eden desteği ve Endonezya'nın Gazze'deki ateşkes sağlama çabalarını temsil ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler ile İlişkiler

Marsudi, "Endonezya, Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması için Birleşmiş Milletler üye devletleriyle temaslarını sürdürecektir," şeklinde konuştu.