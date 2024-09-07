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Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail'deki İşkence Sistematik Bir Politika

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki işkencenin sistematik bir politika olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:47
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail'deki İşkence Sistematik Bir Politika

Filistin Esirler Cemiyeti'nden Önemli Açıklama

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli esir ve mahkumlara karşı uygulanan işkencenin sistematik ve yerleşik bir politika olduğunu duyurdu.

Yeni Görüntülerle Ortaya Çıkan Gerçeklik

Esirler Cemiyeti, Haaretz gazetesinin yayımladığı ve İsrail'in kuzeyinde bulunan Megiddo Hapishanesi'ndeki güvenlik görevlilerinin, Filistinli mahkumlara köpeklerle kötü muamele yaptığına dair görüntüleri ele aldı. Bu görüntülerin, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yaşadığı zulmün yalnızca bir kısmını yansıttığı ifade edildi.

İşkence Politikasının Zirve Noktası

Açıklamada, işkencenin sistematik ve yerleşik bir uygulama olduğu, bu durumu en üst seviyeye çıkaran olayların 7 Ekim 2023 tarihinden sonra gerçekleştiği belirtildi. İsrail’in işlediği korkunç suçlar dikkate alındığında, bu tür görüntülerin sürpriz olmadığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler'e Çağrı

Filistin Esirler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler'e (BM), İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların maruz kaldığı işkenceleri konu alan tarafsız bir soruşturma açması ve hapishane içerisindeki kamera kayıtlarının gözler önüne serilmesi çağrısında bulundu.

Görüntülerin Amacı

Açıklamada, servis edilen görüntülerin, esirlerin ailelerini üzme ve İsrail toplumundaki intikam duygusunu tatmin etme amacı güttüğü ifade edildi.

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