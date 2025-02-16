Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Esirleri 'Organize Terör' Tehdidi Taşıyan Kıyafetlere Zorluyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in serbest kalan Filistinli esirlere 'organize terör' simgesi taşıyan kıyafet giydirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 00:58
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Esirleri 'Organize Terör' Tehdidi Taşıyan Kıyafetlere Zorluyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in salıverilen Filistinli esirleri, "organize terör" tehdidi taşıyan kıyafetler giymeye zorladığını belirtti. Bu açıklama, esir takasının altıncı turunda geldi.

İsrail, hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere, üzerinde Davut yıldızı bulunan tek tip kıyafet giydirdi. Esirler Cemiyeti konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, bu uygulamanın İsrail'in Filistinli esirlere ve ailelerine yönelik organize terör tehdidi kapsamında yer aldığını vurguladı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin yalnızca Filistinli esirlere değil, ailelerine de tehdit, tutuklama ve öldürme gibi ağır suçlar işlediği belirtildi. Esir yakınlarına yönelik ev baskınlarının gerçekleştirildiği ve sabotaj eylemlerinin yapıldığı ifade edildi.

Esirlerin sağlık durumuyla ilgili olarak ise, "Esirlerin çoğu, sağlık sorunlarından muzdarip. Karşılaştıkları ağır ihlaller nedeniyle çoğu hastanelere naklediliyor. Filistinliler işkencenin yanı sıra açlık ve tıbbi ihmalle karşı karşıya. Sistematik bir şekilde aşağılanıyorlar. Ölmeleri veya yaralanmaları hedeflenerek ağır darbediliyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Esir takasının altıncı turunda, zorla giydirilen bu kıyafetleri Gazze'ye ulaştıklarında ateşe veren Filistinli esirler, durumu daha da çarpıcı hale getirdi.

Bu esir takasında, Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında toplam 369 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu. Söz konusu Filistinli esirlerin 36'sı müebbet hapse çarptırılan, 333'ü ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

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