Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Hapishanelerinde Elektroşok ve Plastik Mermi Kullanımı Artıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail cezaevlerinde Filistinli esirlere yönelik baskı ve kötü muamelenin arttığını bildirdi. Kurumun yazılı açıklamasında, avukatların eylül ayında 7 farklı hapishanede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca esiri ziyaret ettiği, tanıklıkların İsrail hapishane sisteminde süregelen sistematik suçları ortaya koyduğu kaydedildi.

Ziyaretler ve tanıklıklar

Açıklamada, hapishanelerde baskı yöntemlerinde artış yaşandığı ve özellikle elektroşok ve plastik mermi kullanımının çoğaldığı vurgulandı. Ziyaretlerde alınan ifadeler, gözaltı koşullarında hiçbir iyileşme olmadığını gösteriyor.

Sağlık, hijyen ve gıda koşulları

Cemiyet, Negev ve Ofer hapishanelerinde uyuz hastalığının yaygınlaştığını; yiyeceklerin yetersizliğinin esirleri sürekli açlık içinde bıraktığını ve temel ihtiyaçlardan mahrum edildiklerini bildirdi. Binlerce esirin tutulduğu en büyük hapishanelerden biri olan Negev'in, Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana baskı, işkence ve saldırıların merkezi haline geldiği belirtildi.

Özel mağduriyetler ve kadın mahkumlara yönelik iddialar

Açıklamada, esirlerin elbise sıkıntısı yaşadığı, bazılarının altı aydır kıyafet değiştiremediği ifade edildi. Damon hapishanesindeki kadın esirlerin tanıklıkları ise baskı, çıplak arama, darp ve özel ihtiyaçlarından mahrum bırakılma şeklinde sıralandı.

Boyut ve uluslararası çağrı

Cemiyet, işlenen suçların kelimelerle tarif edilemeyecek boyuta ulaştığını belirterek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, İsrail cezaevlerinde tutulan 11 bin 100'den fazla Filistinlinin işkence, açlık ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Metinde ayrıca, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiğine yer verildi.