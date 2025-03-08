Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Hapishanelerindeki Kadın Mahkumlar İşkenceye Maruz Kalıyor

İsrail Hapishanelerindeki Kadın Mahkumlar Çetin Sınavla Karşı Karşıya

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki kadın mahkumların çoğunun ciddi işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını açıkladı. Açıklamada, bu baskıların benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı vurgulandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Korkunç Tanıklıklar

Cemiyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile iki kadın mahkumun gözaltı ve sorgulama süreçlerinde yaşadıkları kötü muameleye dair tanıklıklarını paylaştı. Bu açıklamalar, İsrail askerleri tarafından yaşanan darp ve işkenceleri gün yüzüne çıkardı.

Bir Kadın Mahkumun Korku Dolu Yaşantısı

Özel bir isim verilmeden, bir kadın mahkum avukatına verdiği ifadede, İsrail askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alındığını belirtti. "Karnıma tekmeler attılar, ellerime kelepçe taktılar ve gözlerimi bağladılar,” dedi. Bu mahkum, vücudunun her yerinde yaralarla ve yırtılmış kıyafetlerle üç saat boyunca sorgu merkezinde tutulduğunu ekledi.

İkinci Kadın Mahkuma Uygulanan İhlaller

Aynı zamanda başka bir kadın mahkum, gece yarısı gözaltına alındıktan sonra bir İsrail yerleşim birimine götürüldüğünü, burada yemek ve su verilmeden kelepçeli bir şekilde tutulduğunu aktardı. "Yanımda duran askerler sürekli bana hakaret etti ve bağıra bağıra 'İslam’a ölüm' dediler,” diye belirtti.

Yaşanan Hak İhlalleri

Bu kadın, daha sonra Şaron Hapishanesi’ne sevk edilerek üç gün boyunca aç bırakıldığını ve çıplak aramaya direndiği için kadın gardiyanlar tarafından elektrik şoku ile cezalandırıldığını ifade etti. Ayrıca, sorguya alındığında bir sandalyeye bağlandığı ve içeriğini bilmediği belgelere zorla imza atmaya zorlandığı da belirtildi.

Filistinli Mahkumlar Üzerindeki Baskılar

Filistin Esirler Cemiyeti'nin Mart 2025 başındaki verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 9 bin 500'den fazla Filistinli mahkum bulunmakta; bunlar arasında 350 çocuk ve 21 kadın mahkum yer almaktadır. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail’in Filistinli mahkumlara yönelik ağır hak ihlallerini sıkça rapor etmektedir.