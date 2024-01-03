Filistin Esirler Cemiyeti'nden korkunç bilanço: İsrail, 2023'te yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki Filistin Esir İşleri Heyeti, ortak bir basın bildirisi yayınladı. Bildiride, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında esir aldığı Filistinlilerin durumuna dikkat çekildi. Bildiride, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine son vermesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısı yapıldı.

İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında 2023 yılı içinde yakaladığı Filistinlilerin sayısı 11 bini buldu. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Esir İşleri Heyeti'nin ortak yaptığı açıklamada, bu rakamın 300'ü kadın, 1085'i çocuk olmak üzere 11 bin Filistinliyi kapsadığı belirtildi. Açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den sonra esir alınanların bu sayıya dahil olmadığı vurgulandı.

İsrail'in, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya misilleme olarak Gazze'ye başlattığı hava saldırılarında "yaklaşık 5 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldığı\" bildirildi. Gazze'deki Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Esir İşleri Heyeti'nin ortak yaptığı açıklamada, bu sayının Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den sonra esir alınanları içermediği vurgulandı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail'in esir aldığı Filistinlilerin sayısı hakkında kesin bilgiler henüz elde edilemedi. İsrail güçleri, 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği saldırıya misilleme olarak Gazze'ye hava saldırıları başlatmıştı. Bu saldırıların yanı sıra, İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere karşı gözaltı, baskın ve saldırı operasyonlarını artırdı.