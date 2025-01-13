Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kaddura Faris, Katar'a Gidiyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında yürütülen esir takası ve ateşkes anlaşması için dolaylı müzakereleri takip etmek üzere Katar'a gideceğini duyurdu.

Faris, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki müzakereler hakkında bilgi verdi. Bu görüşmelerin ilerlemesini sağlamak ve nihai anlaşmanın başarıyla sonuçlanması için bir takım standartların oluşup oluşmadığını kontrol etmek amacıyla bugün Doha'ya gideceğini belirten Faris, müzakere heyetinin bir parçası olmasa da Katar'daki Filistin heyetiyle bir araya geleceğini ifade etti.

Müzakereler Devam Ediyor

Kaddura Faris, esirler konusunun Filistin içinde bir anlaşmazlık değil, ulusal ittifakla çözülecek bir mesele olduğunu vurguladı. Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda süren dolaylı müzakereler, esir takası ve düşmanlıkların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun bir şekilde devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki heyetin de müzakereler için Doha'ya gideceği bildirildi. Heyetin gönderileceği duyurulmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atanacak Steve Witkoff ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yüzde 90 Anlaşma Sağlandı

Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayanarak yaptığı haberde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının detayları hakkında yüzde 90'ın üzerinde bir mutabakat sağlandığını öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Ocak'ta müzakereler sürerken Gazze'de ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olduklarını ifade etti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 12 Ocak'ta, Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakerelerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Netanyahu, özellikle siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla eleştirilmekte. Muhalefet ve esirlerin aileleri, Netanyahu'yu esir takası ve savaşın durdurulmasına yönelik anlaşmalar yapmayı zorlaştırmakla ve bu durumu esirlerin aleyhine çevirmekle suçluyor. İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli bulunurken, Hamas'ın elinde ise tahminen 99 İsrailli esir mevcut. Hamas, ellerindeki esirlerin, İsrail'in rastgele saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiğini belirtti.