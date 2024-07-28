Filistin Esirler Heyeti'nden Korkunç Açıklama: Ofer Hapishanesi'nde 7 İntihar Girişimi

Filistin Esirler Heyeti'nin Şok Edici Raporu

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nde "gardiyanların vahşeti" ve kötü gözaltı koşullarının neden olduğu 7 intihar girişimini duyurdu.

Kayıp Hayatlar ve Eziyet

Açıklamada, hapishanede yaşanan açlık, kötü muamele ve tıbbi ihmal gibi durumların, tutukluları ölümle yüz yüze getirdiği belirtildi. Ayrıca, durumu kötüye giden Filistinli tutukluların bu eziyet dolu yaşamı sona erdirmek için intihara kalkıştıkları ifade edildi.

Avukatların Şahitliği

Yeni bir ziyaret gerçekleştiren bir avukat, Ofer Hapishanesi yönetiminin 7 Ekim'den bu yana Filistinli tutuklulara yönelik şiddet uygulamalarını sürdürdüğünü, tutukluların şartlarının daha da kötüleştirildiğini belirtti. Ayrıca, sabah saat 4'te yapılan sayım sırasında tutukluların yataklarından sürüklendiğini ve dövüldüğünü ifade etti.

Sağlık Sorunları ve İhlaller

Ofer Hapishanesi'nde tutuklu bulunan kanser hastası Amr Ebu Halil'in tıbbi tedavisinin iptal edildiği ve darp edilerek geri getirildiği de kaydedildi. Bu durum, hapishanede yaşanan insanlık dışı uygulamalara bir örnek daha oldu.

Batı Şeria'da Gözaltıların Devamı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Esirler Heyeti, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sırasında 6 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinli sayısının 9,845'e ulaştığı belirtiliyor.

İnsanlık Dışı Muameleler

New York Times'ın haberine göre, Sde Teima askeri gözaltı merkezinde binlerce Filistinli insanlık dışı muamelelere maruz kalmakta. Gözleri bağlı ve elleri kelepçeli bir şekilde saatlerce yerde tutuldukları ifade ediliyor. Bu durum, hapishanelerdeki insan hakları ihlallerine dair ciddi endişeleri artırıyor.