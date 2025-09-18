Filistin Futbol Federasyonu: İsrail'in Uluslararası Müsabakalardan Askıya Alınması Talebi

Filistin Futbol Federasyonu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridine yönelik devam eden saldırılar durana kadar İsrailli spor takımları ve oyuncularının uluslararası müsabakalara katılımının askıya alınmasını talep etti.

Federasyonun çağrısı ve gerekçesi

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yaptırım uygulanması ve İsrail milli takımlarının ile oyuncularının uluslararası müsabakalardan men edilmesinin, İsrail işlediği suçları sonlandırana kadar sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, uluslararası spor camiasının acilen harekete geçmesinin ahlaki bir görev olduğu belirtildi ve bu sistematik şiddeti sürdüren devletin spor müsabakalarına katılımına izin verilmesinin, uluslararası sporun temel ilkelerini sarstığı kaydedildi.

Tüm uluslararası spor kuruluşları, federasyonlar ve sporculardan sorumluluk üstlenmeleri ve net tavır almaları istendi; açıklamada ayrıca: "Adalet sadece söz değil, eylem gerektirir." denildi.

FIFA, UEFA ve Olimpiyat ilkelerine atıf

Açıklamada, FIFA, UEFA ve Olimpiyat Antlaşması'nın onur, eşitlik ve barış ilkelerine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "İsrail, sporcuları öldürerek ve spor altyapısını tahrip ederek bu ilkeleri ihlal etmeye devam ediyor. Dahası, İsrail Futbol Federasyonu, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yerleşim yerlerinde bulunan takımların yasadışı faaliyetlerini, FIFA tüzüğünü açıkça ihlal ederek yönetiyor. Bu durum, soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran sporcuların ve spor kurumlarının suç ortaklığıyla daha da kötüleşiyor."

Dünya çapında dayanışma örnekleri

Federasyon, son dönemde dünya genelinde birçok spor kuruluşu, oyuncu ve taraftarın Filistin halkı ve oyuncularına yönelik dayanışmasını övdü. Örnek olarak, Norveç Futbol Federasyonu (NFF)'nun 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail ile oynanacak karşılaşmanın gelirlerini Gazze'de insani yardım sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF)'a bağışlama kararı hatırlatıldı.

Ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in La Vuelta'daki İsrail karşıtı barışçıl gösterilere ilişkin tutumu da açıklamada yer aldı. Sanchez'in 15 Eylül'de söyledikleri aktarıldı: "İspanyol halkı ile gurur duyduğunu, İspanya'nın Avrupa'nın onurunu kurtardığını" savunmuş ve "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı. Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi?" ifadelerini kullanmıştı.

Kayıplar ve belgelenen zarar

Federasyonun daha önce açıkladığı verilere göre, spor ve izcilik hareketinden hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 774'e ulaştı; bunun 355'i futbolcu, 277'si spor federasyonlarından ve 142'si Filistin izcilerinden oluşuyor. Ayrıca 119 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Federasyon, uluslararası spor dünyasından somut adımlar beklediklerini ve sporun temelde taşıdığı barış, eşitlik ve onur ilkelerinin korunması gerektiğini yeniden vurguladı.