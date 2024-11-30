Filistin, Gazze'deki Katliamlar Nedeniyle Arap Birliği’ni Acil Toplantıya Çağırdı

Filistin, Arap Birliği'ni Acil Toplantıya Çağırdı

Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden katliamları sebebiyle Arap Birliği'ni dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantıya çağırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı sürdürdüğü katliam, aç bırakma ve zorla yerinden etme gibi faaliyetlerin gölgesinde bu talepte bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki zorla yerinden etme ve aç bırakma politikalarının tehlikelerine dikkat çekerek, İsrail'in Gazze'deki halka karşı uyguladığı soykırımı durdurmak ve Gazze'ye acil insani yardım girişini sağlamak için uluslararası toplumun acil müdahalesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Ölü Sayısı Giderek Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 44 bin 363 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölülerin 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u ise kadın.

Saldırılar sırasında 105 bin 70 insan yaralandı ve enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Ayrıca, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.