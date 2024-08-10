Filistin, Gazze'deki Soykırımı Durdurmak İçin Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı

Filistin'den Uluslararası Topluma Çağrı

Filistin, Gazze'de devam eden soykırımın durmasını ve İsrail'in bölgesel güvenlik ile istikrar açısından oluşturduğu tehdidin sona ermesini talep ediyor.

BM'ye Mektup Gönderildi

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ve bu ayki BM Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanı Sierra Leone'ye mektup yolladı.

Mansur, mektubunda uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "İsrail'in yaptıklarının hesabını sorma ve Filistin halkı için adaleti sağlama sorumluluğunuzu yerine getirin. İnsanların hayatını kurtarmak ve bu ıstırap dolu durumu çözmek için derhal harekete geçin!" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Mansur, İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik eylemlerinin, Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirtti. "Dünya, 10 aydır bu trajik soykırımı izliyor ve Filistin halkını korumak için adım atmamıştır," diye ekledi.

Kayıplar ve Saldırılar

Mansur, geçen 10 ayda İsrail saldırılarında ölenlerin 40 bini aştığını, çoğu çocuk ve kadın olduğunu belirterek, bu rakamın enkaza gömülü veya toplu mezarlarda kaybolmuş 10 bin kişi için geçerli olmadığını ifade etti.