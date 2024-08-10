Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Filistin, Gazze'deki Soykırımı Durdurmak İçin Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı

Filistin, Gazze'deki soykırımı durdurmak için BM'ye acil müdahale çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 02:19
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 02:19
Filistin, Gazze'deki Soykırımı Durdurmak İçin Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı

Filistin'den Uluslararası Topluma Çağrı

Filistin, Gazze'de devam eden soykırımın durmasını ve İsrail'in bölgesel güvenlik ile istikrar açısından oluşturduğu tehdidin sona ermesini talep ediyor.

BM'ye Mektup Gönderildi

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ve bu ayki BM Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanı Sierra Leone'ye mektup yolladı.

Mansur, mektubunda uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "İsrail'in yaptıklarının hesabını sorma ve Filistin halkı için adaleti sağlama sorumluluğunuzu yerine getirin. İnsanların hayatını kurtarmak ve bu ıstırap dolu durumu çözmek için derhal harekete geçin!" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Mansur, İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik eylemlerinin, Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirtti. "Dünya, 10 aydır bu trajik soykırımı izliyor ve Filistin halkını korumak için adım atmamıştır," diye ekledi.

Kayıplar ve Saldırılar

Mansur, geçen 10 ayda İsrail saldırılarında ölenlerin 40 bini aştığını, çoğu çocuk ve kadın olduğunu belirterek, bu rakamın enkaza gömülü veya toplu mezarlarda kaybolmuş 10 bin kişi için geçerli olmadığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı