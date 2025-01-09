Filistin Güvenlik Güçleri Cenin'de 247 Gözaltı Gerçekleştirdi

Filistin Güvenlik Güçleri Cenin'de Büyük Bir Operasyon Gerçekleştirdi

Filistin güvenlik güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda geniş çaplı bir operasyon düzenleyerek 247 kişiyi gözaltına aldı. Bu operasyonun, geçen ayın ortalarında başlatılan "kanun dışı kişilere karşı" yürütüldüğü belirtildi.

Filistin Güvenlik Güçleri Sözcüsü Enver Receb, yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında ele geçirilen materyaller hakkında bilgi vererek, bomba yüklü 17 araç tespit ettiklerini ve 245 bomba düzeneğini imha ettiklerini öne sürdü.

Bu operasyonlar, 14 Aralık tarihinden itibaren "kanun dışı kişiler" olarak adlandırdıkları bireyleri yakalamak amacıyla başlatılmıştı. Ancak, Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, güvenlik güçlerini direnişçileri hedef almakla suçlamaktadır.

Diğer yandan, Batı Şeria ve Gazze'deki 135 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık tarihinde, "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulundu ve gerilimin azaltılması için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını açıkladı.