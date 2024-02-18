Filistin haber ajansı WAFA İsrail'in Gazze'de Emel Hastanesi'ni hedef aldığını duyurdu

Filistin Kızılayının açıklaması Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayınlandı. Açıklamada, İsrail tanklarının El-Emel Hastanesinin üçüncü katına ateş ettiği, hastane etrafının da yoğun bir şekilde bombalandığı ve hastane binasının hasar gördüğü bildirildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Emel Hastanesinin girişlerinde yer aldığı ve tanklarının hastanenin ikinci katına ateş açtığı ifade etmişti. Açıklamada İsrail tanklarının, hastaneye gerekli yardım veya malzeme ulaşmasını engellediği kaydedilmişti.

İsrail güçleri, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi, Filistin Kızılayı merkezi ve Emel Hastanesini iki haftayı aşkın bir süredir abluka altında bıraktı. İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın toplam 28 bin 858 Filistinli hayatını kaybetti, 68 bin 677 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ceset olduğu söylenirken, halkın korunmak için gittiği hastane ve okullar da saldırılarda hedef oldu ve sivil altyapı da yıkıldı.