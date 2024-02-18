Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Filistin haber ajansı WAFA İsrail'in Gazze'de Emel Hastanesi'ni hedef aldığını duyurdu

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nde kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesinin güney kanadının üçüncü katına ateş açtığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 12:29
Filistin haber ajansı WAFA İsrail'in Gazze'de Emel Hastanesi'ni hedef aldığını duyurdu

Filistin Kızılayının açıklaması Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayınlandı. Açıklamada, İsrail tanklarının El-Emel Hastanesinin üçüncü katına ateş ettiği, hastane etrafının da yoğun bir şekilde bombalandığı ve hastane binasının hasar gördüğü bildirildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Emel Hastanesinin girişlerinde yer aldığı ve tanklarının hastanenin ikinci katına ateş açtığı ifade etmişti. Açıklamada İsrail tanklarının, hastaneye gerekli yardım veya malzeme ulaşmasını engellediği kaydedilmişti.

İsrail güçleri, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi, Filistin Kızılayı merkezi ve Emel Hastanesini iki haftayı aşkın bir süredir abluka altında bıraktı. İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın toplam 28 bin 858 Filistinli hayatını kaybetti, 68 bin 677 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ceset olduğu söylenirken, halkın korunmak için gittiği hastane ve okullar da saldırılarda hedef oldu ve sivil altyapı da yıkıldı.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi hapı yuttu! Bahane kabul edilmeden 6000 TL'leri gidecek!

Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi hapı yuttu! Bahane kabul edilmeden 6000 TL'leri gidecek!

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Somali Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Oğlum kaçmadı, iş için Türkiye'den ayrıldı
2
52 ülkeden uluslararası öğrenci için Türkiye'de TR-YÖS'e girme hakkı verilecek
3
Filistin haber ajansı WAFA İsrail'in Gazze'de Emel Hastanesi'ni hedef aldığını duyurdu
4
Türkiye'nin yardımlarını engellemek için 3 ülke güçlerini birleştirdi: Bayraktar TB2 adını duyan ülkeler anında veto verdi
5
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6
Dünya Rusya'daki sır dolu ölümler: Muhalifler birer birer yok oluyor
7
Erzincan İliç maden faciası ile ilgili yeni gelişme: Şirketin Türkiye temsilcisi yakalandı

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

Altın ve dolarda fırtınalar kopacak! Altın kahini kesin tarih verdi: Kimse inanamayacak

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

Survivor'da ağızları açık bırakan ayrılık! Daha fazla dayanamadı: Acun apar topar gönderdi

Herkesin evinde var! Günde bir avuç yiyen enerji patlaması yaşıyor

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı

Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi hapı yuttu! Bahane kabul edilmeden 6000 TL'leri gidecek!

İster çalışan ister emekli fark etmiyor! Başvuru yapanlar 10 gün içinde 3.300 TL ödeme alacak