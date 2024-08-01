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Filistin, Heniyye Suikastında İsrail'den Hesap Sorulmasını İstedi

Filistin, İsmail Heniyye suikastı için BM'den İsrail'e karşı harekete geçmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:10
Filistin, Heniyye Suikastında İsrail'den Hesap Sorulmasını İstedi

Filistin'den İsrail'e Sert Tepki

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast nedeniyle İsrail'den hesap sorulmasını talep etti.

Mektuplar ve İhlaller

Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı Vassily Nebenzia'ya mektup göndererek İsrail'in BM kararlarını çiğnediğini ve Filistin halkına yönelik açık bir savaş yürüttüğünü vurguladı.

Yaralılar ve Ölümler

.Mansur, Gazze'de 300 gündür devam eden çatışmalar sonucunda çocuklar, kadınlar ve yaşlıların yanı sıra gazetecilerin de hedef alındığını belirtti. Yaklaşık 39 bin 480 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 91 bin 128 kişinin yaralandığı ve binlerce cesedin hala enkaz altında olduğu bildirildi.

Suikast ve Sonuçları

Heniyye'nin İran'da düzenlenen suikastinin İran egemenliğine bir ihlal olduğunu söyleyen Mansur, bu tür eylemlerin Ortadoğu'yu derin bir savaşın içine sürükleyeceği uyarısında bulundu. Hamas lideri Heniyye, olay sırasında yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmaktaydı.

İran ve Hamas, suikastı İsrail'e mal ederken, Tel Aviv yönetiminin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınması dikkat çekti.

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