Filistin Hükümeti Gazze'de Acil Müdahale İçin Barınak ve İlaç Gönderiyor

Filistin Hükümeti Gazze İçin Acil Yardım Seferberliği Başlattı

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde artan ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla barınaklar kurmaya ve bölgeye ilaç göndermeye başladığını duyurdu. Bu karar, İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırıları sonucunda yaşanan tahribatı değerlendirmek üzere yüzlerce mühendis atanmasının ardından alındı.

Yanıt Süreçleri Hız Kazanıyor

Hükümetin yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştirilen haftalık toplantının ardından Gazze'deki acil müdahalelere yönelik alınan kararlar paylaşıldı. Hükümetin, Gazze'deki acil müdahalelerini yöneten operasyon odasının raporları doğrultusunda temel hizmetlerle donatılmış yeni barınakların kurulumuna ve hasarların tespitine başlandığı bildirildi.

Mühendis ve İstihdam Programları

Açıklamada, yaklaşık 60 bin kısmen hasarlı yapının onarımı için 700 mühendis görevlendirilmesinin tamamlandığı ifade edildi. Çalışma Bakanlığı ayrıca, Filistin İstihdam Fonu aracılığıyla Gazze'de bir geçici istihdam programı başlatıldığını bildirerek iş olanağı yaratacak adımlar attığını vurguladı.

Sağlık ve Altyapı Destekleri

Filistin Kızılayı aracılığıyla Gazze'ye insan kadrosu ve 21 ambulans gönderileceği ifade edildi. Ayrıca, Batı Şeria'daki Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç sevkiyatının yapıldığı ve ana su hatlarının onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.