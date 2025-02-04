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Filistin Hükümeti, Gazze İçin Yeni Komisyon Oluşturdu

Filistin hükümeti, Gazze'nin idaresi için yeni bir komisyon kurulduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:22
Filistin Hükümeti, Gazze İçin Yeni Komisyon Oluşturdu

Filistin Hükümeti, Gazze İçin Komisyon Kurdu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla, Gazze Şeridi'nin idaresi için yeni bir komisyon oluşturuldu. Bu gelişme, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa tarafından yapılan haftalık hükümet oturumunda duyuruldu.

Toprakların Birliği Vurgusu

Başbakan Mustafa, konuşmasında Filistin topraklarının birliğini vurgulayarak, Gazze'deki durumu iyileştirmek için yapılan çalışmalara dikkat çekti. Komisyonun, insani yardımların ivedilikle ulaştırılması, enkazın kaldırılması ve evleri yıkılanlar için uygun barınma alanları sağlanması hedefleri doğrultusunda, Mısır ve diğer ilgili taraflarla koordineli bir çaba içinde olduğunu belirtti.

Uluslararası Destek ve Koordinasyon

Mustafa, uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği içerisinde yeniden inşa için bir ulusal ekip oluşturduklarını ifade etti. "Hükümet, Gazze’de sahada acil müdahaleler için kurduğu operasyon odası aracılığıyla ve çeşitli ortaklarla koordinasyon içinde, su, elektrik, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri sağlamak için çalışıyor" dedi.

İsrail Saldırıları Sonrası Durum

Geçtiğimiz ekim ayında başlayan İsrail saldırıları sonucunda, Gazze Şeridi'nde 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılarda 14 binden fazla insan enkaz altında kayboldu. İsrail ordusunun 471 gün süren saldırılarında, Gazze'deki altyapının %88'inin yok olduğu bildiriliyor.

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