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Filistin Hükümeti, İsrail'in Gönderdiği Cenazeleri İade Ediyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in gönderdiği 88 cenazeyi iade ediyor, bilgi verilmeden yaptıkları teslimatı reddetti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:28
Filistin Hükümeti, İsrail'in Gönderdiği Cenazeleri İade Ediyor

Filistin Hükümeti Cesetlerin İadesine Karar Verdi

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail tarafından gönderilen 88 cenazeyi, bu cesetler hakkında gerekli bilgilerin verilmemesi nedeniyle iade etmeye karar verdi.

İsrail Tarafından Gönderilen Cenazeler

Gün içerisinde, İsrail tarafından konteynerle gönderilen bu cesetler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasırlı Hastanesi'nden ayrıldı. Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Cansız bedenler, Filistin veya uluslararası herhangi bir yetkiliyle koordinasyon kurmadan gönderildi. Bu durum, ölüye karşı saygısız ve insanlıkdışı bir tavırdır," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Toplum ve Sorumluluk

Sevabite, Gazze'deki hükümetin cesetlerde teşhis edilebilmeleri için gerekli tüm bilgilerin sağlanana kadar cesetlerin iadeye karşı duracağını belirtti. "Uluslararası hukuku ihlal eden bu insanlık dışı eylemleri kınıyoruz. Suçun tamamen sorumluluğu İsrail'e aittir," dedi.

Sevabite, ayrıca, ABD yönetiminin de bu tür ihlallerde İsrail'e destek olduğunu ifade etti. Kızılhaç ve diğer uluslararası örgütlerden, yaşananlar karşısında sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Dünya Soykırım Suçlarını Durdursun

Dünyanın, Filistinlilere yönelik soykırım suçlarını durdurmak için İsrail'e baskı yapması gerektiğini tekrarlayan Sevabite, "Gazze Şeridi'ne gönderilen cenazelerin kimlikleri ve detaylı bilgilerinin açıklanması konusunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden destek istiyoruz," dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bu cenazelerin kimliklerine dair hiçbir bilginin paylaşılmadığını ve cenazelerin teslimat işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

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