Filistin Hükümeti'nden Trump'ın Sürgün Teklifine Sert Tepki

Trump'ın Sürgün Teklifine Gazze Hükümeti'nden Yanıt

Gazze'deki Filistin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'nin "temizlenmesi için" Filistinlilerin komşu ülkeler olan Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifine sert bir şekilde tepki gösterdi. Hükümet, bu çağrının tüm ülkeler tarafından reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklama ve Tepkiler

Gazze hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "(Trump'ın) Gazze Şeridi'ndeki halkın bir kısmının komşu ülkelere nakledilmesine ilişkin açıklamalarını kınıyoruz." denildi. Açıklamada, Trump'ın önerisinin İsrail'in Filistin halkını yerinden etme yönündeki çabalarıyla çakıştığına dikkat çekildi ve bu tür açıklamalar karşısında işgalcilerin memnuniyetinin sürpriz olmadığı ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada daha önceki tehcir planlarının sonuçsuz kaldığına işaret edilerek, "Filistinlilerin tehciri, fikri ortaya atanın hayalinde bir vehim olarak kalacak" ifadesi kullanıldı. Gazze halkının yaşadığı insani krizin bazı kişilerce istismar edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Acil İhtiyaçlar ve Talepler

Gazzelilerin hayati ihtiyaçlarının acilen karşılanmasının yanı sıra, barınma ve yeniden imar çabalarına hız verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden Trump'ın teklifinin net bir şekilde reddedilmesi ve mültecilerin geri dönüş ile tazminat hakkının korunmasına yönelik uluslararası kararlara bağlılık talep edildi.

Trump'ın Teklifi ve Açılamaları

ABD Başkanı Trump, Filistinlilerin Gazze'de yaşadığı zorluklardan bahsederek, bu kişilerin komşu Arap ülkelerine yerleştirilmesi çağrısında bulundu. Trump, "Arap ülkeleri daha fazla Filistinliyi kabul etmeli ve bu kişileri farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirmelidir" dedi. Teklifinin "geçici" ya da "uzun süreli" olabileceğini belirtti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefon görüşmesi yaptığını ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini ekledi. Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim" şeklinde konuştu.