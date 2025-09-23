Filistin'i tanıyan BM üye ülke sayısı 157'ye yükseldi

BM üyesi ülkeler arasında Filistin'i tanıyanların sayısı son açıklamalarla 157'ye çıktı; 21-22 Eylül'de birçok Avrupa ülkesi tanıma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:07
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler arasında Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı, son günlerde yapılan art arda açıklamalarla 157'ye ulaştı. İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin dünya kamuoyunda tepki çekmesine karşın, yakın zamana kadar tanımayan 9 devletin de tanıma yönünde açıklama yapması bu sayının artmasına neden oldu.

BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyanlar arasında yer alıyor.

21-22 Eylül açıklamaları ve liderlerin mesajları

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz, 21 Eylül tarihinde Filistin'i tanıdıklarını duyurdu. 22 Eylül'de ise Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta ve San Marino, BM bünyesindeki 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi' konulu yüksek düzeyli uluslararası konferans kapsamında Filistin Devleti'ni tanıdıklarını bildirdi.

Emmanuel Macron, 'Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu' olduğunu vurgulayarak, 'Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum' dedi.

Monako Prensi 2. Albert, 'Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, 'Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır' dedi.

Malta Başbakanı Robert Abela, 'Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Başbakanı Bart de Wever ise Filistin Devleti'ni şartlı olarak tanıdıklarını açıkladı ve 'tüm esirler serbest bırakıldıktan ve Hamas gibi tüm terör örgütleri Filistin yönetiminden uzaklaştırıldıktan sonra' Belçika'nın yeni Filistin devletiyle diplomatik ilişkileri etkin şekilde yürüteceğini belirtti.

Hollanda ve Danimarka'nın koşullu tanıma yaklaşımı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Danimarka'nın belirli koşullar sağlandığında Filistin'i devlet olarak tanımaya hazır olduğunu söyledi: 'İsrailli rehineler serbest bırakıldığında, Hamas silahsızlandırıldığında ve Gazze'de artık rol oynamadığında, Filistin Yönetimi'nin reform gündeminde daha fazla ilerleme kaydedildiğinde ve gelecekteki Filistin devletinin silahsızlandırılacağından emin olunduğunda.'

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel da Hamas'ın gelecekteki Filistin yönetiminde rolü olmaması, esirlerin serbest bırakılması ve silahsızlanması gerektiğini vurgulayarak, olası bir çözümün 'İsrail'in güvenliğini garanti etmesi gerektiğini' belirtti ve Hollanda'nın siyasi sürecin bir parçası olarak daha sonra Filistin Devleti'ni tanıyacağını ifade etti.

Hangi ülkeler Filistin'i tanıdı?

Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklayan BM üyesi ülkeler şunlardır: Cezayir, Bahreyn, Endonezya, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Fas, Somali, Tunus, Türkiye, Yemen, Afganistan, Bangladeş, Küba, Ürdün, Madagaskar, Nikaragua, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Zambiya, Arnavutluk, Brunei Darüsselam, Cibuti, Morityus, Sudan, 'Kıbrıs' adı altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Slovakya, Mısır, Gambiya, Hindistan, Nijerya, Seyşeller, Sri Lanka, Namibya, Rusya, Belarus, Ukrayna, Vietnam, Çin, Burkina Faso, Komorlar, Gine, Gine-Bissau, Kamboçya, Mali, Moğolistan, Senegal, Macaristan, Cabo Verde, Kuzey Kore, Nijer, Romanya, Tanzanya, Bulgaristan, Maldivler, Gana, Togo, Zimbabve, Çad, Laos, Sierra Leone, Uganda, Kongo Cumhuriyeti, Angola, Mozambik, Sao Tome ve Principe, Gabon, Umman, Polonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Botsvana, Nepal, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Butan, Ruanda, Etiyopya, İran, Benin, Kenya, Ekvator Ginesi, Vanuatu, Filipinler, Esvatini, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Tacikistan, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kırgızistan, Malavi, Doğu Timor, Paraguay, Karadağ, Kosta Rika, Lübnan, Fildişi Sahilleri, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Ekvador, Şili, Guyana, Peru, Surinam, Uruguay, Lesotho, Güney Sudan, Suriye, Liberya, El Salvador, Honduras, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Dominika, Antigua ve Barbuda, Grenada, İzlanda, Tayland, Guatemala, Haiti, İsveç, Saint Lucia, Kolombiya, Saint Kitts ve Nevis, Barbados, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Bahamalar, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya, Ermenistan, Meksika, Kanada, Avustralya, İngiltere, Portekiz, Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Belçika, Malta ve San Marino.

