Filistin İçin Camilerde Dua Günü

Diyanet İşleri Başkanlığı, Filistin için teravih ve sabah namazlarında dualar edileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:40
Filistin İçin Camilerde Dua Günü

Diyanet'ten Filistin İçin Dua Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, mübarek günler dolayısıyla, Filistin için teravih ve sabah namazlarında tüm camilerde dua edileceğini açıkladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu vesileyle, Gazze'de ve diğer mazlum beldelerde katledilen masumların ruhlarının şad olması ve yaralananların şifa bulması ümidiyle teravih ve sabah namazları sonrası tüm camilerde dua edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kadir Gecesi'nde Camiler Açık Olacak

Ayrıca, Kadir Gecesi'nde tüm camilerin sabah namazına kadar açık olacağı bilgisi verildi. Bu etkinlikler, toplumda manevi bir dayanışma oluşturmayı hedefliyor.

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