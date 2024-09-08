Filistin'in Bağrında Bir Şehit: Ayşenur Ezgi Eygi'nin Anısı

Fetih Hareketi'nden Üzüntü Dolu Mesaj

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Batı Şeria'da, İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesini "bağrına basmaya hazır" olduklarını ifade etti.

Filistin Halkıyla Dayanışma

Alul, Rafidia Hastanesi'nde Eygi'nin naaşını bekleyen kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Eygi'nin Filistin halkını savunmaya çalışırken İsrail askerlerinin saldırısına uğradığını hatırlatarak, "Filistin, şehit Ayşenur'un cenazesini bağrına basmaya hazır." dedi.

Uluslararası Aktivizm ve Eygi'nin Mirası

Alul, Eygi’nin öldürülmesinin, yalnızca Filistin halkı değil, aynı zamanda tüm özgür dünya halklarının yaşamlarının ve umutlarının da hedef alındığını belirten bir mesaj verdi. 6 Eylül'de, Eygi'nin katıldığı barışçıl gösteride yapılan saldırıda ağır yaralandığını ve hastanede kurtarılamadığını aktardı.

Eygi'nin Hayatı ve Mücadelesi

Washington Üniversitesi'nde psikoloji ve Orta Doğu dilleri okuyan Eygi, Filistin davasında barışçıl yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsüydü. Eygi'nin ölümü, yerel ve uluslararası toplumda büyük bir öfke ve hesap sorma talepleri doğurdu. 1998 yılında Antalya'da dünyaya gelen Eygi, 1999 yılında ailesiyle birlikte Seattle'a taşınmıştı.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Eygi'nin temsil ettiği değerler, 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie gibi diğer insan hakları aktivistlerinin mirasını da taşımaktadır.