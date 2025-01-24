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Filistin'in BM Temsilcisi Gazze'ye BMGK Üyelerini Davet Etti

Riyad Mansur, BMGK üyelerini İsrail'in işlediği suçları yerinde görmeleri için Gazze'ye davet etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 02:00
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 02:00
Filistin'in BM Temsilcisi Gazze'ye BMGK Üyelerini Davet Etti

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'ye BMGK Üyelerini Çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerini İsrail tarafından işlenen suçları yerinde görmeleri için Gazze'ye davet etti. Mansur, BMGK'de düzenlenen Gazze'deki çocukların durumu konulu oturumda konuştu.

Ateşkesin Kalıcı Olması Gerekiyor

Mansur, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Ateşkes sonrası BMGK üyelerinin Gazze'yi ziyaret etmesinin zamanının geldiğine işaret eden Mansur, bu sayede İsrail'in 15 ay boyunca sürdürdüğü soykırım sürecinde işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçları kendi gözleriyle görebileceklerini kaydetti.

Adaletsiz Koruma ve Çifte Standartlar

Mansur, bu ziyaretin önemine vurgu yaparak, BMGK üyelerinin 17 yıldır süren abluka ile işgalci güç İsrail'e adaletsiz bir şekilde verilen koruma, çifte standart ve cezasız kalma durumunun etkilerini de görme fırsatı bulacaklarını dile getirdi. Gazze halkının yanında olacaklarını belirten Mansur, "İsrail'in halkımızı ve topraklarımızı işgali sona erene kadar sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Yeniden Yapılanması İçin Çağrı

Mansur, ayrıca Gazze'nin yeniden toparlanması için İsrail'in alıkoyduğu binlerce doktor, gazeteci ve akademisyeni serbest bırakması yönünde çağrıda bulunulması gerektiğini belirtti.

Çocuklar İçin Gelecek Endişesi

İşgal sonlanana kadar İsrail'in BM'nin çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülkelerin bulunduğu "kara listede" tutulması gerektiğini vurgulayan Mansur, tüm ülkelere İsrail'e silah sevkiyatını sonlandırma ve ülkenin uluslararası hukuka saygı duymasını sağlama çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin sert ifadeler kullanan Mansur, "Çocuklarımız için bu kaderi kabul edemeyiz. Çocuklarımızın kaderinin ya yerinden edilme ya Gazze'de bir mezar ya da Batı Şeria'da bir gözaltı merkezi olmasına izin veremeyiz" dedi.

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