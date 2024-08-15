Filistin'in Geleceği: Abbas'tan Cesur Açıklamalar

Filistin'den Güçlü Mesajlar

Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas, son yaptığı açıklamada, "İşgalci tehlikesi yok olmaya mahkumdur. Filistin mutlaka özgür olacak!" ifadelerini kullandı.

Türk Destekçilerine Teşekkür

Abbas, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına, Filistin'e verdikleri destek için teşekkürlerini iletti. "Dünyanın her yerindeki dostlarımızın yanımızda durması, özgürlüğümüz için büyük önem taşıyor," dedi.

Bu sözlerle, Filistin’in bağımsızlık mücadelesinin kararlılığını bir kez daha vurguladı. Abbas, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, Filistin halkının haklarını desteklemeleri gerektiğini belirtti.