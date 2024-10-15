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Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Harekete Geçme Çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda eylem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:04
Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Harekete Geçme Çağrısı

Filistin'in Geleceği Konferansı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, bu konferansın yalnızca bir tartışma platformu olmadığını, aynı zamanda somut eylemler için bir çağrı niteliği taşıdığını vurguladı.

Birlik, Diyalog ve Ortak Taahhüt

Konuya dair, "Bugün herkesi derinden etkileyen bir davada, birlik ve diyalog ruhuyla bir araya geldik. Filistin'in geleceği, milyonlarca insanın hayatını etkileyen, nesilleri ilgilendiren ve uluslararası toplumun vicdanını zorlayan bir meseledir," şeklinde belirtti.

Uluslararası Kurumların Yetersizliği

Yalçın, mevcut uluslararası politikaların Filistin ve Gazze'deki durum karşısında başarısız kaldığını ifade etti. "Uluslararası toplum, gerekli adımları atmaktan çok uzaktır. Hiçbir uluslararası kurum, Gazze’deki bu insanlık dışı durumu durdurmak için yeterli çabayı göstermemiştir," diyerek mevcut durumu eleştirdi.

Adil Bir Küresel Sistem İçin Çağrı

Uluslararası işbirliği, hukuk ve insan haklarının önemine dikkat çeken Yalçın, "Siyasi karmaşıklıklar ve küresel belirsizlikler döneminde, ortak ilkelerimizi yeniden teyit etmek hayati önem taşımaktadır. Bu konferans, somut sonuçlara ulaşmalıyız," sözleriyle müzakerelerin eyleme dönüşmesi gerektiğini belirtti.

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