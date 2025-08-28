Filistin'in Viyana Büyükelçisi: İki Devletli Çözümü Savunanlar Filistin'i Tanımalı

Viyana'da kritik çağrı: Tanıma, iki devletli çözümün ilk adımı

Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, iki devletli çözümü savunan tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı. Şafi, bu adımın uluslararası toplumun çağrılarının inandırıcılığı açısından atılabilecek ilk ve en önemli adım olduğunu vurguladı.

Şafi'nin başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Filistin Dostluk Grubu toplantısı Viyana'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler ile birçok ülkenin diplomatik temsilcileri katıldı.

Müzakere sorusuna sert tepki

Şafi, toplantıda "Peki kiminle müzakere edeceğiz? Yani, bu ülkelerin bize kiminle müzakere etmemizi söylemelerini istiyorum. İki devletli çözümü öldürerek hayat projesini gerçekleştirdiğini söyleyen Başbakanla (Binyamin Netanyahu) mı? Büyük İsrail'den bahseden Başbakanla mı? Peki, kiminle müzakere edeceğiz? Tanrı ile mi?" sözleriyle, iki devletli çözümü savunanların Filistin'i tanıma sorumluluğunu sorguladı.

Şafi, Filistin Devleti'nin tanınmasının uluslararası hukuk düzeyinde bir gerçeklik sağlayacağını ve böylece İsrail'in bu topraklarda yaptığı birçok eylemin yasa dışı olduğunu teyit edeceğini ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı davası ve araştırma çağrısı

Büyükelçi, tüm ülkeleri Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya katılmaya çağırdı. Şafi ayrıca, Gazze'de katliamlara karışmış olabilecek İsrailli çifte vatandaşlara yönelik araştırma yürütülmesi ve sorumluların adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Şafi, İsrail parlamentosunda bulunan ve uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan milletvekillerine dikkat çekerek, tüm ülkelerin parlamentolarının bu kişilerle ilişki kurmaması gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımın baskıyı artırmak için güçlü bir mesaj vereceğini söyledi.

Türkiye'nin temsiliyeti ve Eler'in mesajı

Büyükelçi Levent Eler ise konuşmasında Gazze'deki durumun devlet terörü niteliğinde olduğunu belirterek, yalnızca dayanışmanın yetmeyeceğini, kolektif eylem gerekliliğini vurguladı. Eler, önceliğin Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaşması olduğunu kaydetti.

Eler ayrıca, Filistin Devleti'nin tanınmasının artık geri alınamaz bir gerçek haline geldiğini; ancak tek başına tanımanın yeterli olmayacağını, İsrail'i kalıcı bir çözüme zorlayacak adımların da atılması gerektiğini söyledi. "Şu anda İsrail hükümetinin barış değil, Filistin bölgesi ve ötesini hedeflediği çok açık. Buna izin verilemez. Bu durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Toplantı, iki devletli çözüm çağrılarının somut adımlarla desteklenmesi ve uluslararası hukukun uygulanması gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.