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Filistin İnsan Hakları Komisyonu, Cenin'deki Ölümler İçin Soruşturma Talep Etti

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Cenin'deki ölümlerle ilgili ciddi bir soruşturma talep ediyor ve gerilim uyarısında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 03:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 03:58
Filistin İnsan Hakları Komisyonu, Cenin'deki Ölümler İçin Soruşturma Talep Etti

Filistin İnsan Hakları Komisyonu'ndan Acil Soruşturma Çağrısı

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (ICHR), işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'ndaki ölümlerle ilgili kapsamlı bir soruşturma açılması için çağrıda bulundu. Son birkaç hafta içinde gerçekleşen güvenlik operasyonları sonucunda 5'i emniyet mensubu toplam 11 kişinin hayatını kaybetmesi, komisyonu harekete geçirdi.

Büyük Endişe ve Yargı Talepleri

ICHR'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Cenin kenti ve kampındaki olayları büyük endişeyle takip ediyoruz." ifadesine yer verilirken, başsavcılığın tüm öldürme vakalarıyla ilgili ceza soruşturması başlatması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, soruşturmanın sonuçlarının halka açıklanması ve hukuk ihlali yapan herkesin yargılanması istendi.

Gerilim Uyarısı ve Çözüm Çağrısı

Açıklamada, bu krizin devam etmesinin ve ağırlaşmasının toplumsal dokuya ciddi riskler getirdiği belirtilerek, durumun daha fazla gerilime yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Filistin halkının haklarını destekleyen bu resmi kurum, tüm taraflara mantıklı hareket etme çağrısı yaptı ve bölgedeki gerilimin durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki Operasyonlar Devam Ediyor

Filistin güvenlik güçleri, iki haftadan fazla bir süredir yakalama kararı bulunan kişileri arama bahanesiyle Cenin Mülteci Kampı'nda operasyonlarını sürdürüyor. Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi gruplar, Filistin güvenlik güçlerinin direnişçilere yönelik hedef alıcı eylemlerde bulunduğunu savunuyor.

Sivil Toplum Örgütlerinden Diyalog Çağrısı

Cenin kenti ve mülteci kampındaki gerginlik sürerken, 135 sivil toplum kuruluşunu temsil eden Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık'ta, "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulunmuştu.

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