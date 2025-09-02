DOLAR
Filistin, İsrail'den Vergi Fonlarının Serbest Bırakılmasını ve 'Finansal Güvenlik Ağı' Talep Etti

Filistin, İsrail'in el koyduğu vergi fonlarının serbest bırakılmasını ve uluslararası 'finansal güvenlik ağı' kurulmasını talep ederek eğitim ve sağlıkta yaşanan krize dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:45
Filistin, İsrail'in El Koyduğu Vergi Fonlarının Serbest Bırakılmasını Talep Etti

Filistin, İsrail'in El Koyduğu Vergi Fonlarının Serbest Bırakılmasını Talep Etti

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in el koyduğu vergi fonlarının serbest bırakılması ve Filistin halkının dayanma gücünü artıracak bir finansal güvenlik ağı kurulması için uluslararası toplumdan 'gerçek' bir çaba çağrısında bulundu.

İsrail'in Mali Politikaları Eğitim ve Sağlığı Hedef Alıyor

Açıklamada, uluslararası toplumun sadece İsrail'in 'soykırım, yerinden etme ve ilhak' iddialarına değil; Gazze'deki halka uygulanan 'aç bırakma' politikası ve insani felaketi durdurmadaki başarısızlığına karşı da tepki göstermediğinin Filistin tarafından büyük endişeyle karşılandığı vurgulandı.

Metinde, İsrail'in uyguladığı mali baskının Filistin halkını genel olarak geçim sıkıntısına sürüklediği ve özellikle eğitim ile sağlık gibi temel hizmetleri baltaladığının altı çizildi. Gazze'deki çocukların eğitimden mahrum bırakıldığı, eğitim sisteminin ve halkın hayatının her alanda felç olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 'Filistin halkının parasının çalınması, ekonomisinin ve gelir kaynaklarının engellenmesi karşısında ülkelerin ve uluslararası toplumun duyarsızlığı şüpheli boyutlara ulaşmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Başbakan: Ekonomik Zorlukların Siyasi Nedenleri Var

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, kabine toplantısında yönetimin ekonomik zorluklarının 'siyasi nedenleri' olduğunu söyledi. Başbakanlık Ofisi, kabine toplantısı sonrası kamu çalışanlarının maaş ödemelerinin birkaç gün içinde yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin olarak, okulların zamanında açılması için hazırlıklar yapıldığı ancak İsrail'in ekonomik baskı politikaları nedeniyle hazırlıkların tamamlanamadığı ve eğitim-öğretim döneminin ertelendiği ifade edildi. Bu durumun, 'İsrail'in eylemlerinin eğitim de dahil olmak üzere Filistin'de yaşamın her alanını etkilediğini gösteren bir mesaj' olduğu kaydedildi.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı, 30 Ağustos'ta Batı Şeria'da eğitim-öğretimin ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1 hafta ertelendiğini duyurmuştu.

Vergi Fonları ve Ekonomik Etkiler

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü uyarınca kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin adına vergi topluyor ve aylık yaklaşık 190 milyon dolar tutarındaki geliri Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019'dan bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor. Filistin hükümeti bu vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaş ödemelerinde kullanıyor; bu gelirler toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi, Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

