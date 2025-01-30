Filistin, İsrail'in Batı Şeria'dan Arazi Satışını Kolaylaştıran Yasa Tasarısını Kınadı

Filistin, İsrail Meclisi'nde yapılan ön okumada onaylanan yasa tasarısını kınadı. Bu tasarı, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere, işgal altındaki Batı Şeria'dan arazi satın alımını kolaylaştırmayı öngörüyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısını "soykırım, tehcir ve ilhak planlarının bir parçası" olarak değerlendirdi. Bakanlık, yasa ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yasa dışı kabul edilen İsrail yerleşimlerinin güçlendirileceğini ve iki devletli çözümün baltalanacağını vurguladı.

Açıklamada, “Yerleşimcilerin Batı Şeria'dan arazi almalarına izin vermek, yavaş yavaş ilerleyen bir ilhaktır ve uluslararası topluma ve onun kararlarına yönelik bir küçümsemedir. Aynı zamanda, Filistin davasını ve Batı Şeria'yı tasfiye etmeyi amaçlayan soykırım, yer değiştirme ve ilhak planlarının yeni bir parçasını oluşturmaktadır.” ifadesine yer verildi.

Tasarı, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirildi ve BM Güvenlik Konseyi ile uluslararası toplumu, Filistin meselesine ilişkin kararların uygulanmaması konusunda sorumlu tutan açıklamalar yapıldı.

Yasa tasarısı yasalaşırsa, işgal altındaki Batı Şeria’da sadece İsrail ordusuna bağlı Sivil İdare’ye kayıtlı şirketlerin arazi satın almasına izin verildiği durumdan, İsrailli yerleşimcilerin özel olarak arazi satın almasının ve kiralamasının önü açılacak.

Tasarı, iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm, Ürdün’ün Batı Şeria’yı yönettiği dönemdeki "Ürdün yasası" olarak bilinen ve bölgeden Ürdünlü, Filistinli veya diğer Araplar dışındaki kişilerin arazi alımını yasaklayan yasanın kaldırılmasını içeriyor. İkinci bölüm ise Batı Şeria’dan herkesin arazi satın alabilmesinin önünü açmayı amaçlıyor.

Bu yasa tasarısının, Ürdün hükümeti tarafından 1953 yılında çıkarıldığı ve yabancıların işgal altındaki Batı Şeria’dan toprak satın almasını engellemek amacı güttüğü ifade ediliyor. Tasarıda, “İsrail vatandaşlarına, sırf İsrail vatandaşı oldukları için Batı Şeria'dan arazi satın alma hakkına kısıtlamalar getirilmesi kabul edilemez.” ifadesi yer aldı.

İsrail'de bir tasarının yasalaşabilmesi için Mecliste üç oylamadan geçmesi gerekiyor.