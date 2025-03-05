Filistin, İsrail'in Doğu Kudüs'te 1000 Yeni Konut İnşa Planını Kınadı

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1000 yeni konut inşası planına tepki gösterdi ve uluslararası yaptırım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:39
Filistin, İsrail'in Doğu Kudüs'te 1000 Yeni Konut İnşa Planını Kınadı

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için 1000 yeni konut inşa etme planını kınadı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası topluma, "İsrail'in saldırıları, Filistin topraklarını ilhaka ve gasbetmeye yönelik eylemlerini durdurmaya zorlayacak yaptırımlar ile caydırıcı tedbirler alma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin ve Tulkerim kentleri ile Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırıları hatırlatıldı.

İsrail'in Kudüs'ü "Yahudileştirme" girişimlerine dikkat çekilirken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1000 yeni konut inşa etme prosedürlerinin başlatıldığı belirtildi. Bu adımın, kentin siyasi, kültürel ve coğrafi özelliklerini değiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik silahlı ve organize saldırılarını artırdığı bir dönemde bu inşaat girişiminin dikkat çekici olduğu kaydedildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, 2024 yılında, gasbedilen Filistin topraklarında 2 bin 971 ihlalin gerçekleştiği tespit edildi.

2024 yılı sonunda Batı Şeria'daki yerleşimci sayısının yaklaşık 770 bine ulaşması beklenirken, bölgede 180 yerleşim yeri ve 256 kaçak yerleşim yeri bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı ifade edildi. Bu süreçte, 7 Ekim'den itibaren İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk olmak üzere 928 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

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