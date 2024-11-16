Filistin, İsrail'in El-Bostan Mahallesi Yıkımlarını "Etnik Temizlik Suçu" Olarak Niteledi

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarpıcı Açıklama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan bölgesindeki El-Bostan Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yıkımları "etnik temizlik suçu" olarak tanımladı. Açıklamada, bu yıkımların 1500'den fazla Kudüslü Filistinlinin yerinden edilmesine yol açacağı ifade edildi.

Yıkımların Amacı

Bakanlık, yıkımların, "Kudüs'ü asıl sahiplerinden arındırmayı, onları göç etmeye zorlamayı ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleşimini sağlamayı amaçlayan resmi bir İsrail politikası" olduğunu belirtti.

Uluslararası Hukuka Dikkat Çekildi

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Kudüs'teki tüm işgal girişimlerinin uluslararası hukuka, imzalanan anlaşmalara ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre gayri meşru olduğuna vurgu yapıldı. Filistin, uluslararası topluma Kudüs'ün işgalci İsrail yetkililerinin elinde maruz kaldığı ihlal ve suçlarla ilgili olarak hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

İsrail Ordusunun Eylemleri

Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı, İsrail'in El-Bostan Mahallesi'ni yıkıp haritadan silme planlarını hızlandırdığına dair uyarıda bulundu. İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana Kudüs'te yaklaşık 360 ev ve yapıyı "ruhsatsız olduğunu" iddia ederek yıktı.

Yerinden Etme Politikası

Kudüs Valiliği ise, bu yıkımların ardındaki amacın bölge halkını yerinden etmek ve onları tarihi ve ulusal meşru haklarından mahrum bırakmak olduğunu belirtti. Filistin, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusu azaltmak adına az sayıda inşaata ruhsat verdiği ve bu ruhsatların gasp edilen topraklar üzerindeki inşaat ruhsatlarında önemli bir artış olduğu yönünde bilgileriyle dikkat çekti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre bu gaspların yasa dışı olduğu ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.