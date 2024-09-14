Filistin, İsrail'in Eygi'yi Katletmesi İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvuracak

Filistin, UCM'ye Şikayet Başvurusu Yapacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail ordusu tarafından katledilmesi nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) şikayette bulunmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Başsağlığı Telefonu

Abbas, Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi’yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Kendisi, Eygi'yi kaybetmekten duyduğu sıkıntıyı dile getirerek, İsrail'e karşı duyduğu öfkeyi ifade etti.

Adil Bir Soruşturma İçin Çalışmalar

Abbas, adil bir soruşturmanın gerçekleştirilmesi amacıyla ABD ve Türk makamlarıyla işbirliği yaptıklarını ve UCM'ye sunulmak üzere bir şikayet dilekçesi hazırladıklarını kaydetti.

Eygi’nin Anısına Nişan

Kendisi, Hakkı ve adaleti savunurken katledilen Eygi'nin, Türk-Filistin halkları ve tüm özgür halkların birliğinin sembolü olarak kalacağını vurguladı. Bu nedenle, Eygi onuruna Kudüs Yıldızı Nişanı verilmesine karar verdiklerini belirtti.

Eygi'nin Vefatı

26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül 2023'te işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride, İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmiştir.