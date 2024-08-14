Filistin: İsrail'in Katliamlarına Cevap Arayışı

Filistin'den Sert Açıklama: Katliamlar Sürüyor

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, dünya genelinden ateşkes çağrıları yapılmasına rağmen İsrail'in bu çağrılara şiddetle yanıt verdiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi Toplantısında Kritik Konuşma

Mansur, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa, İsrail buna katliam ile karşılık veriyor,” dedi.

İsrail'in Eylemleri Eleştirildi

Filistin temsilcisi, "İsrail'in Tabiin okulundaki gibi bir katliamla karşılık vermesi tesadüf değil. Bu, bir önceki olaydan daha çirkin bir mesaj veriyor ve durmayacaklarını ima ediyor,” ifadelerini kullandı.

Ateşkes Çağrısı ve Veto Meselesi

Mansur, "Derhal ateşkes çağrısı yapan uluslararası fikir birliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak İsrail'in bu önerilere karşı veto yetkisini kullanması açık. Bu durum sona ermeli, İsrail dünyaya meydan okumaya devam edemez," şeklinde konuştu.