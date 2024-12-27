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Filistin, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne Yönelik Saldırısını Kınadı

Filistin, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ne yaptığı baskını ve Gazze'deki saldırıları şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:35
Filistin, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne Yönelik Saldırısını Kınadı

Filistin'den Sert Tepki

Filistin, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki sivil alanlara düzenlediği saldırılar çerçevesinde Kemal Advan Hastanesi'ne yaptığı baskına yanıt verdi. Bu kritik baskın, Filistin Devlet Başkanlığı tarafından kınandı.

Baskının Arkasında Yatan Gerçekler

Açıklamada, işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve yerinden etme savaşının bir parçası olarak değerlendirdiği bu eylemin, uluslararası hukuk ve savaş koşullarında sağlık sektörüne koruma sağlayan sözleşmelerin ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Filistin, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e, Gazze'deki İsrail saldırılarını durdurmak için acil önlemler almaları çağrısı yaptı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

Bugün yapılan baskında, İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'nin bazı bölümlerini ateşe verirken, sağlık personeli ve yaralıları zorla dışarı çıkardı. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar sonucunda, yaklaşık 45,436 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında 17,492 çocuk ve 11,979 kadın bulunuyor. 108,038 kişi ise yaralandı.

Sivil Altyapının Tahribi

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması sebebiyle, Gazze'deki sivil altyapı ciddi şekilde tahrip edilmekte; hâlâ enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilmektedir.

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